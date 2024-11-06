Песков заявил, что эпоха перемен в мире займет десятилетия

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Эпоха перемен в мире займет десятилетия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века, и я не думаю, что кто-то с большой долей уверенности может описать очертания этого будущего мира", – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сейчас мир проживает "очень неспокойное время – время перемен". По словам политика, России, как и каждому человеку индивидуально, "нужно достойно пройти через это время".

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве. В центре внимания участников и лекторов марафона находятся обсуждения вызовов, стоящих перед Россией, включая развитие искусственного интеллекта, космонавтику, вопросы агропромышленного комплекса, экологический транспорт, молодежную культуру, инвестиции и многое другое.