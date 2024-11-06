06 ноября, 17:30Политика
Песков заявил, что эпоха перемен в мире займет десятилетия
Фото: kremlin.ru
Эпоха перемен в мире займет десятилетия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века, и я не думаю, что кто-то с большой долей уверенности может описать очертания этого будущего мира", – отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что сейчас мир проживает "очень неспокойное время – время перемен". По словам политика, России, как и каждому человеку индивидуально, "нужно достойно пройти через это время".
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 4 по 6 ноября в Москве. В центре внимания участников и лекторов марафона находятся обсуждения вызовов, стоящих перед Россией, включая развитие искусственного интеллекта, космонавтику, вопросы агропромышленного комплекса, экологический транспорт, молодежную культуру, инвестиции и многое другое.
В московском "Манеже" открылся просветительский марафон "Знание. Первые"