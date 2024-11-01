Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" пройдет с 4 по 6 ноября, сообщают организаторы мероприятия.

Центральной площадкой станет выставочный зал "Манеж" в Москве, где соберутся представители всех 89 регионов России.

Среди спикеров заявлены зампреды правительства Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник российского лидера Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Роман Старовойт и официальный представитель МИД Мария Захарова.



В центре внимания участников и лекторов марафона будет обсуждение вызовов, которые стоят перед Россией, включая развитие искусственного интеллекта, космонавтику, вопросы агропромышленного комплекса, экологический транспорт, молодежная культура, инвестиции и многое другое.

Отдельной темой мероприятия станет современная история страны и подвиги ее героев – с молодежью встретятся Герои России и военные. Указывается, что впервые в истории "Знание. Первые" состоятся дебаты с ИИ, в которых примет участие доктор биологических наук Вячеслав Дубынин.

Ранее отмечалось, что на участке улицы Моховой будет ограничено движение из-за проведения марафона "Знание. Первые". С 2 ноября и до утра 6 ноября машины не смогут проехать по крайней правой полосе в районе дома 1 по Манежной площади.

