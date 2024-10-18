Тестировщик ИИ-протеза сыграл Путину на электрогитаре

Тестировщик протеза, в котором применяются технологии искусственного интеллекта, Максим Емец сыграл Владимиру Путину на электрогитаре, сообщает РИА Новости

Российский лидер получил возможность рассмотреть новейший образец протеза "Манифесто кисть" во время изучения стенда компании "Моторика" на выставке РФПИ, посвященной искусственному интеллекту, на площадке делового форума БРИКС в Москве.

До этого Емец рассказал журналистам, что лишился пальцев левой руки в результате неудачного химического опыта. Впервые попытаться сыграть на гитаре с протезом он решил около двух лет назад. По словам мужчины, в настоящий период он уже может выступать на различных мероприятиях и концертах.

Через 2–3 года в России в общем доступе появится протез, который позволит чувствовать различные предметы, заявлял ранее исполнительный директор компании "Моторика" Руслан Бабинцев.

По его словам, первые образцы уже были опробованы на добровольцах, у которых есть имплантированная часть. В результате гипотеза разработчиков подтвердилась – протезы различают большой или маленький предмет, мягкий или твердый.