Производитель Бабинцев: в РФ через 2–3 года появится протез, который умеет чувствовать

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Через 2–3 года в России в общем доступе будет протез, который способен чувствовать различные предметы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполнительного директора компании "Моторика", создающей бионические протезы, Руслана Бабинцева.

Как он рассказал, первые образцы уже были опробованы на добровольцах, у которых есть имплантированная часть. В результате гипотеза разработчиков подтвердилась – протезы различают большой или маленький предмет, мягкий или твердый.

"Сейчас отраслевой стандарт, когда техника считывает сигнал с поверхностей кожи, но состояния бывают разные, кожа тоже бывает повреждена <...>, но нервные импульсы в любом случае приходят", – объяснил Бабинцев, добавив, что таким образом протезом можно будет не только более натурально управлять, но и давать обратную связь.

"Моторика" при этом смогла увеличить выпуск бионических протезов на 20% благодаря нацпроекту "Производительность труда". С помощью данного проекта компания усовершенствовала процесс сборки протеза кисти, организовав его по принципу поточно-конвейерной системы.

Также там стандартизировали рабочие места и выровняли загрузку персонала. В результате количество изделий, изготавливаемых в смену, выросло на 20%, время сборки одного протеза сократилось на 16%, а количество неиспользуемых материалов – на 33%.

