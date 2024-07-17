Первый в России региональный центр протезирования и реабилитации открыли в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Анна Цивилева"

Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем телеграм-канале.

Договор о его создании заключили фонд "Защитники Отечества", правительство области и АО "ЦИТО" еще в начале текущего года. Центр оснастили современным оборудованием и обеспечили высококлассными специалистами.

По словам Цивилевой, учреждение является филиалом центра "ЦИТО", который является одним из лучших разработчиков и производителей технических средств реабилитации.

"Там будут не только изготавливать протезы для наших героев, но и обеспечивать им комплексную реабилитацию. Для этого даже установлены системы с искусственным интеллектом", – уточнила замминистра обороны.

Учреждение сможет принимать около 500 человек в год. Среди них будут не только ветераны из Белгорода, но и жители других регионов.

"Мы будем последовательно двигаться к созданию полноценной сети таких центров по всей стране, чтобы каждый наш защитник мог получить эту услугу в своем регионе", – подчеркнула Цивилева, добавив, что такие же центры планируют открыть в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях.

Между тем в реабилитационных центрах Москвы применяются космические технологии для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и пациентам с тяжелыми травмами. Например, специалисты активно применяют барокамеру – принцип действия основан на контролируемом изменении атмосферного давления. Она помогает пациентам со спинальными травмами и последствиями инсульта.

В московских центрах также используют иммерсионную ванну. В ней человек погружается в состояние невесомости. Эту процедуру назначают при атрофии мышц и временной потере двигательной способности, детям с ДЦП и другими нарушениями развития.