Единый центр протезирования заработает в России с 1 января 2025 года

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Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова откроется 1 января следующего года. Благодаря ему центры смогут оперативно получать протезы для реабилитации военных в регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – замглавы Минобороны РФ Анну Цивилеву.

"Сейчас в целях повышения доступности, а также качества протезирования и функциональной адаптации военнослужащих, получивших тяжелые увечья с ампутацией конечности, министерством обороны осуществляется подготовка с 1 января следующего года к заключению контрактов на предоставление соответствующих услуг", – подчеркнула она во время совещания с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

По словам Цивилевой, сейчас рассматривается вопрос задействования для протезирования солдат и их адаптации в стационаре.

Вместе с тем Пушилин и Пасечник обсудили с Цивилевой подготовку сотрудников в сфере протезирования. Глава ДНР указал, что центр на территории региона уже готов заключить контракт с оборонным ведомством. Как он отметил, благодаря мощностям центра военные из других регионов смогут получать протезы.

Также Пушилин попросил Цивилеву поддержать Амвросиевский реабилитационный центр, где проходят реабилитацию военные и ветераны спецоперации.

Кроме того, помощь участникам специальной военной операции и их близким оказывают резиденты центра ассистивных технологий "Феникс", производящие реабилитационное оборудование. Компания Ccover специально для участников СВО сделала гибкие оболочки, которые практически невозможно сломать. Они сохраняют функцию восполнения потерянного объема конечности.

