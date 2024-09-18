Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс", производящие реабилитационное оборудование, активно оказывают помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их близким. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, компания Ccover занимается производством косметических оболочек на протезы нижних конечностей. Директор по развитию компании Дмитрий Скорняков подчеркнул, что специально для участников СВО были сделаны гибкие оболочки, которые практически невозможно сломать, и при этом они "сохраняют функцию восполнения потерянного объема конечности".

Другой резидент центра, "Московское протезно-ортопедическое предприятие", производит все виды протезно-ортопедических изделий.

"Наши филиалы работают как по прямым контрактам с министерством обороны Российской Федерации, так и по контрактам Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с участниками СВО, имеющими специальные рекомендации для получения высокотехнологичных протезов как в стационаре, так и амбулаторно", – заявил генеральный директор предприятия Владимир Гордеев.

Компания "Динамика" занимается реализацией современного подхода к процедурам протезирования верхних и нижних конечностей модульного типа с микропроцессорным управлением.

Первый в России центр ассистивных технологий "Феникс" открылся в Москве в августе прошлого года. Он расположился в павильоне № 37 на ВДНХ. Комплекс позволяет компаниям, которые разрабатывают инновационные решения для помощи людям с ОВЗ, тестировать свои разработки, получать обратную связь и привлекать единомышленников.