Первый в России центр ассистивных технологий открылся на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый в России центр ассистивных технологий "Феникс" открылся в Москве. Он расположился в павильоне № 37 на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь нового центра составляет 4,5 тысячи "квадратов". Там планируется проводить различные встречи, выставки и фестивали с участием людей с ограниченными возможностями.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, открытие "Феникса" – это важное событие.

"Сегодня в России работает уже более 200 компаний, которые разрабатывают свыше 700 инновационных решений для помощи людям с ОВЗ. Все они, а также стартапы, которые только планируют занять свою нишу в сфере AssistiveTech, могут стать резидентами центра", – добавил он.

Комплекс позволит им тестировать свои разработки, получать обратную связь и привлекать единомышленников.

На базе "Феникса" обустроили офисы, мастерские, шоурум, выставочный и конференц-залы, а также коворкинги. Кроме того, здесь подготовили площадку для тренировок и чемпионатов по кибатлетике.

Отмечается, что разработчики в настоящее время трудятся над созданием множества уникальных продуктов:

нейроимплантатов для восстановления зрения;

модульных экзоскелетов;

систем нелекарственной терапии психофизиологических нарушений с использованием технологий виртуальной реальности;

вездеходного кресла-коляски;

бионических протезов и других решений.

Однако на данный момент только пятую часть сферы AssistiveTech в России можно считать освоенной, а значит, у представителей отрасли есть перспективы для дальнейшего развития. Эксперты уточняют, что целевая аудитория на сегодняшний день насчитывает 49,3 миллиона человек (34% – люди с нарушениями зрения, 26% – маломобильные граждане, 22% – с нарушениями слуха и 17% – с когнитивными отклонениями).

В центре "Феникс" будут презентовать образцы новых разработок, в случае необходимости их можно будет совершенствовать с учетом экспертного мнения.

Форум "Город безграничных возможностей" проходит в центре "Феникс" на ВДНХ с 24 по 27 августа. Мероприятие посвящено развитию ассистивных технологий. Гости могут посетить не только выставку и деловую программу, но и мастер-классы, кино, спектакли, смогут пообщаться с участниками.

Так, 25 августа пройдет музыкальный концерт, участники которого передадут зрителям содержание песен и эмоции при помощи жестового языка и пластики. А на 27 августа запланированы выступления творческих коллективов и спектакли. Желающие смогут присоединиться к перформансу "Каждый в городе", который состоит из элементов пластики, текста, живописи и музыки.



Форум "Город безграничных возможностей" стартовал на ВДНХ