В Москве анонсировали программу к Международному дню инвалидов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу подготовили в столице к Международному дню инвалидов. Кроме того, в городе начал работать единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В преддверии этой даты был запущен новый сервис, который доступен по ссылке.

"Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам: это и ранняя помощь для малышей с нарушениями развития, и надомное обслуживание для жителей старшего возраста", – отметила Ракова.

По ее словам, город предоставляет различные меры поддержки людям с ограниченными возможностями, в том числе помогает устроиться на работу, расширяет творческую инклюзию, предлагает психологическую и материальную помощь, развивает технологии в сфере протезирования.

На платформе единого сервиса-агрегатора возможностей собрана вся необходимая информация о существующих программах, реализуемых проектах, а также о мероприятиях в честь Международного дня инвалидов.

Так, в Москве пройдет недельный горнолыжный мастер-класс "Спортивный вектор". Горожанам с протезами предлагают пройти обучение у чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Они также смогут позаниматься с реабилитологами, протезистами и психологами.

"Сначала участники изучат технику катания на лыжах и сноуборде с использованием спортивных протезов. А после – примут участие в занятиях на горнолыжном склоне Воробьевых гор", – уточнила Ракова.

В пятницу, 1 декабря, состоится открытие Симуляционного центра. На базе него москвичи смогут обучаться уходу за пожилыми и маломобильными гражданами. Профессионалы расскажут о правилах гигиены, первой помощи и перемещении людей с ограниченными возможностями.

Желающие смогут примерить костюм пожилого человека, который позволит ощутить, как сказываются возрастные изменения в организме.

Также до 3 декабря жители столицы смогут принять участие в бесплатных вебинарах, приуроченных к Международному дню инвалидов. Психологи расскажут, как с помощью арт-терапии можно поддерживать ресурсное состояние во время ухода за людьми с инвалидностью.

6 декабря специалисты службы занятости в рамках мероприятия "Сердце инклюзии" расскажут о вакансиях для маломобильных граждан, помогут составить резюме и портфолио. Участники смогут проконсультироваться с юристами по поводу трудоустройства или открытия своего дела. В программе также предусмотрены специальные тренинги и деловые игры, фотосессия и беспроигрышная лотерея.

С 11 по 17 декабря москвичей приглашают на мюзикл "Обыкновенное чудо" в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая. На сцене выступят 70 финалистов конкурса "Инклюзивная Москва".

Реабилитационные центры столицы, в свою очередь, подготовили отдельную программу. Так, запланирован спортивный фестиваль для взрослых и детей, мастер-классы по играм и благотворительная ярмарка сувениров ручной работы.

На ВДНХ также пройдут тематические мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. 3 декабря гостей ждут познавательные экскурсии.

Так, в павильоне № 31 "Геология" в 12:00 проведут обзорную экскурсию для слепых и слабовидящих по выставке Государственного биологического музея имени Тимирязева "12 признаков живого". Желающие смогут потрогать экспонаты, в том числе настоящие биологические объекты. В 14:00 на этой же площадке состоится интерактивное занятие для глухих и слабослышащих посетителей "Одежды животных".



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