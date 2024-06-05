Путин: РФ достигла цели вхождения в четверку экономик мира

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Цель по вхождению России в четверку экономик мира была достигнута, заявил Владимир Путин в рамках встречи с главами мировых информационных агентств, которая проходит на ПМЭФ-2024.

"Мы ставили перед собой цель. По данным международных структур финансово-экономических, мы были на пятом месте по паритету покупательской способности в мире. И ставили перед собой цель выйти на четвертое место", – обратил внимание глава государства.

Российский лидер уточнил, что, в соответствии с оценками Мирового банка, Россия на сегодняшний день является четвертой экономикой мира по паритету покупательской способности.

Кроме того, Путин отметил, что место в экономических рейтингах не было для РФ самоцелью. Особая важность заключалась в сохранении темпа экономического роста, что удалось стране. Российский лидер обратил внимание, что это подтверждается ростом ВВП, который в первом квартале составил 5,4%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал признание экономики России четвертой по паритету покупательной способности.

Он обратил внимание, что темпы роста данного сектора экономики государства действительно являются положительными. Также он подчеркнул, что стране удается найти способы минимизирования на все вызовы экономического, макроэкономического и микроэкономического характера.

