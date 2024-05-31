Песков похвалил темпы развития РФ после признания ее экономики четвертой по ППС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание экономики России четвертой по паритету покупательной способности (ППС), заявил, что темпы роста этого сектора страны действительно являются положительными. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я пока не видел данных, но темпы роста нашей экономики очень положительные, экономика развивается быстро, ведется серьезная работа правительством, экономическим блоком", – заявил представитель Кремля.

На все вызовы экономического, макроэкономического и микроэкономического характера, продолжил Песков, находятся способы их минимизирования.

Ранее Всемирный банк обновил данные по ППС среди мировых стран. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2021 году ВВП России по ППС составил 5,7 триллиона долларов.

