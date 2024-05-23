Путин подписал указ о компенсации ущерба РФ и ЦБ от недружественных действий США

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Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, который был нанесен России и Центробанку из-за недружественных действий государственных или судебных органов США. Соответствующий документ появился на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Таким образом, этот указ стал одной из ответных мер РФ на незаконное изъятие замороженных российских активов за границей. В документе прописано, что российская сторона или Банк России может подать в суд заявление о необоснованном лишении его прав на имущество из-за действий американских властей и потребовать компенсации.

При этом подача заявления будет осуществляться по правилам подсудности, которые установлены процессуальным законом РФ.

"Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа", – сказано в указе президента РФ.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.

Уточнялось, что цели финансирования от доходов, полученных от замороженных активов России, будут пересматриваться ежегодно. Первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года.

