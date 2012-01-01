Человекоподобный робот Женя удивил гостей ПМЭФ анекдотами

В среду, 5 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году важнейшее событие для всей деловой жизни России проходит в 27-й раз. Темой мероприятия стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Рассказываем о самых интересных событиях первого дня форума.



Участники и цены

В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Свое участие в мероприятии в этот раз подтвердили 18 600 гостей из 139 государств и территорий. В их числе, например, высокопоставленные лица из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Вьетнама и Кубы, а также из стран Арабского мира, Латинской Америки, Африки и Восточной Европы. В рамках ПМЭФ запланировано свыше 150 тематических сессий. Вместе с тем на пленарном заседании, которое состоится 7 июня, по традиции выступит Владимир Путин.

Что касается стоимости "билетов", то пакет "Участник" обошелся в этом году гостям в 1 350 000 рублей. За указанную сумму можно попасть почти на все мероприятия деловой и культурной программы форума. Также получить доступ в зоны бизнес-общения. При этом тариф не предусматривает участие в пленарном заседании и событиях, которые проходят по спецприглашению.

Как и в прошлом году, для гостей подготовили еще один, более экономичный вариант. Речь идет про пакет "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ". Его стоимость в этот раз составила 60 000 рублей. Такой тариф давал посетителям возможность попасть на отраслевые и тематические мероприятия только в стартовый день форума, 5 июня.

Кроме того, по традиции внимание общественности привлекла стоимость комплексных обедов для гостей ПМЭФ. Годом ранее за них нужно было заплатить 4 500 рублей, а теперь 4 900. На выбор представлен ряд гастрономических сетов. Например, есть такой вариант:

Рукола с телятиной под соусом из тунца

Уха из форели и сига с маслом из горного тархуна

Горячее блюдо на выбор: каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или же филе морского карася с овощным жюльеном

"Наполеон" со свежими ягодами

Напитки на выбор: минеральная вода, морс ягодный, кофе и чай

Помимо обычных сетов, также предусмотрен комплексный обед для тех, кто придерживается вегетарианского питания.



ЖКХ-андроид и амбассадор ФНС

Петербургский международный экономический форум всегда богат на необычные стенды. Этот год тоже не стал исключением. На стенде Москвы посетители могли получить из рук робота мороженое, которое развозил макет высокоскоростного поезда. Робототехника трудилась и на других площадках.

Например, на стенде Московской области посетителей развлекал человекоподобный робот – сотрудник ЖКХ Женя. Андроид при помощи искусственного интеллекта отвечал на различные вопросы, включая жилищно-коммунальные, а также рассказывал анекдоты. Кроме того, на том же стенде был представлен огромный робот-трансформер. Он сконструирован из запчастей электрокаров, которые начнут производить в регионе совместно с КНР.

Еще один запоминающийся экспонат заметили на стенде компании, которая проводит генеалогические экспертизы. Посетителям предложили ознакомиться с родословным древом Владимира Путина. В компании рассказали, что исследование проводилось по заказу, поступившему от троюродного брата президента Александра. Древо включает 13 поколений родственников действующего главы государства. Согласно экспертизе, свое начало его род берет из Тверской области. Выяснилось, что предки Путина были тверскими крестьянами.



Фото: телеграм-канал SHOT

Среди неожиданных гостей форума была замечена блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая ранее проходила по делу о неуплате налогов. Она положительно высказалась по поводу готовящихся изменений в российском налогообложении. Также сообщила, что готова составить для других блогеров курс по налоговой грамотности. Себя саму Лерчек назвала амбассадором ФНС.

Не обошлось и без танцевальных номеров. Посмотреть на необычное представление можно было на открытии стенда "Молдавский двор". Здесь девушка, облаченная в национальный костюм, станцевала в чане, который заполнили виноградом. Один из представителей молдавской делегации сообщил, что это старинный обычай. Благодаря вытаптыванию винограда у напитка появляется неповторимый вкус.

На стенде Смоленской области посетители могли послушать обращение от виртуального Юрия Гагарина, который родился в этом регионе. Космонавт с экрана рассказал, что был счастлив оказаться первым в космосе, и пожелал присутствующим стремиться к своим мечтам. Также он пригласил гостей приехать к нему на родину. Кроме того, на форуме выставили на продажу фото с автографами Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа. Такой экспонат обойдется покупателю в пять миллионов рублей.

