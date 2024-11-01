Движение на участке Моховой улицы Москвы ограничат 2–6 ноября из-за марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение будет ограничено 2–6 ноября на участке улицы Моховой. Причиной для этого станет проведение марафона "Знание. Первые", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения начнут действовать в 00:01 2 ноября и будут сняты в 06:00 6-го числа. В это время машины не смогут проехать по крайней правой полосе в районе дома 1 по Манежной площади.

Водителям рекомендовали строить свой маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Вместе с тем с 28 октября текущего года автомобилисты не могут ездить по одной из полос на нескольких участках Фрунзенской набережной Москвы. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

Проезд будет закрыт вплоть до 20 мая 2025 года. При этом в районе дома № 4 ограничения на движение продлятся до 30 апреля 2025 года.

