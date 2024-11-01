В Москве начал действовать динамический тариф на парковку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 1 ноября в центре Москвы начал действовать динамический тариф на парковку, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Он доступен на пяти улицах в центре столицы: Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Ранее успешно завершилось тестирование пилотного проекта. Водители проявили интерес к новой системе формирования тарифа. Стоимость стоянки могла снижаться до нуля рублей, то есть участники тестирования могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги.

Теперь такая возможность появилась у всех автомобилистов. Цена будет зависеть от загруженности участка. При минимальной занятости машино-мест стоимость парковки будет начинаться от нуля рублей в час. Если же на стоянке практически не останется свободных мест, то максимальный тариф составит 800 рублей в час.

Отмечается, что такие условия будут действовать только в рамках пилотного проекта. Их могут скорректировать на основе обратной связи от водителей.

Динамический тариф даст автомобилистам возможность заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Они будут знать, где и в какое время суток стоянка свободнее и дешевле. Ожидается, что это положительно скажется на загруженности парковочных мест.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщал, что стоимость стоянки будет изменяться в зависимости от загруженности участка. Так, если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной. Если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной. Но как только места начнут освобождаться, то цена станет снижаться.

Между тем в Госдуме предложили Сергею Собянину ввести бесплатную парковку в спальных районах Москвы в период с 23:00 до 07:00. Депутат Дмитрий Гусев объяснил, что из-за ввода платных стоянок в таких районах столицы по ночам парковки стоят пустыми. Введение бесплатного режима, по его задумке, обеспечило бы оптимизацию дорожного движения.

