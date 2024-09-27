С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 ноября пилотный проект динамического тарифа за парковку в Москве станет доступен для всех водителей, сообщает пресс-служба Дептранса.

Такое решение приняли в связи с тем, что тестирование, стартовавшее на прошлой неделе, проходит успешно. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 рублей, то есть участники могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги.

В пилотном проекте участвуют улицы Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар. Там стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машино-мест и изменяться в зависимости от загруженности участка.

К примеру, если на парковке практически нет свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Пока такие условия будут действовать в ходе пилотного проекта, в будущем механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей.

Динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Также водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе.

Ожидается, что это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 16 сентября сообщал, что стоимость стоянки будет изменяться в зависимости от загруженности участка. Так, если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной. Если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной. Но как только места начнут освобождаться, то цена станет снижаться.

До этого в Госдуме предложили Сергею Собянину ввести бесплатную парковку в спальных районах Москвы в период с 23:00 до 07:00. Депутат Дмитрий Гусев объяснил, что из-за ввода платных стоянок в таких районах столицы по ночам парковки стоят пустыми. Введение бесплатного режима, по его задумке, обеспечило бы оптимизацию дорожного движения.

