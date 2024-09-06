Депутат СРЗП Гусев предложил ввести ночью в спальных районах Москвы бесплатную парковку

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Первый зампред партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев направил Сергею Собянину обращение, в котором предложил ввести бесплатную парковку в спальных районах Москвы в период с 23:00 до 07:00, передает РИА Новости.

Гусев объяснил, что система платных парковок в центре Москвы, на магистралях и улицах с интенсивным движением поспособствовала снижению количества пробок и уменьшению времени, которое водитель тратил на парковку. Такое решение, по его словам, оправдало себя с точки зрения оптимизации дорожного движения.

Однако после того, как зоны платных парковок стали появляться и в спальных районах на окраинах Москвы, ночью они стоят пустыми, хотя днем благодаря этой системе забитые машинами улицы разгружаются.

"Какой смысл брать деньги за парковку, если угрозы пробок нет", – задался вопросом парламентарий.

Он также напомнил, что раньше у москвичей была возможность оставить машину на соседних улицах, где есть свободные места, однако сейчас они ограничены в этом. В связи с этим Гусев предложил пересмотреть оплату ночных парковок в Москве и сделать их бесплатными.

"О принятых решениях прошу информировать меня в Государственную думу", – заключил первый зампред партии "Справедливая Россия – За правду".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставить полиции право в одностороннем порядке аннулировать регистрацию авто за слишком шумную езду. Он отметил, что чаще всего жалобы на громкие машины поступают от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Махачкалы и ряда других крупных городов.

