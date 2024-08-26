Тюмень и Санкт-Петербург названы городами с самыми законопослушными водителями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Рейтинг водителей, соблюдающих правила дорожного движения (ПДД), возглавили жители Тюмени. 46% из них утверждают, что за последний год ни разу не нарушили ПДД, пишет "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

В первую пятерку городов также вошли Санкт-Петербург (39%), Ростов-на-Дону (37%), Омск (36%) и Москва (36%).

По результатам проведенного исследования выяснилось, что в России треть автолюбителей периодически обновляют свои знания ПДД. Чаще всего это делают люди со стажем вождения 3–8 лет. У таких водителей нарушений меньше (59%), чем у тех, кто не повторяет правила (73%).

Между тем 67% опрошенных уверены в своих знаниях и не считают нужным регулярно повторять ПДД, а 13% респондентов регулярно решают тесты с картинками, столько же повторяют отдельные разделы правил. Реже всего обновляют знания водители со стажем более 8 лет.

Согласно опросу, аккуратными водителями себя считают 62% россиян. Чаще всего положительно на вопрос об аккуратности вождения отвечали жители Челябинска (76%), Красноярска (72%) и Санкт-Петербурга (69%), а реже всего – жители Перми (45%), Тюмени (48%) и Уфы (56%).

Также стало известно, что 36% россиян за последний год нарушили правила дорожного движения не более трех раз, 26% сделали это 3–5 раз, а 3% нарушили ПДД более 10 раз. При этом превышение скорости является самым частым нарушением, следом идут парковка или стоянка в запрещенном месте, а на третьем – остановка в запрещенном месте.

Ранее союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" сообщил о риске дефицита таксистов в российских регионах с сентября из-за вступления в силу изменений в законодательстве. Это связано с требованием к таксистам оформить полис обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).

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