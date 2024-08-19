"Известия": регионам РФ грозит дефицит таксистов с сентября

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Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" сообщил о риске дефицита таксистов в регионах России с сентября из-за вступления в силу изменений в законодательстве. Об этом пишет газета "Известия".

По данным издания, представляющий интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей союз уже обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой перенести на более поздний срок требование к таксистам оформить полис обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).

Глава ассоциации Валерий Корнеев объяснил, что для получения документа, который призван защитить клиентов во время поездки, водителям надо иметь разрешение на работу в такси. Это разрешение есть не у всех, уточнил он.

Корнеев добавил, что, по данным агрегаторов, в такси сейчас трудятся 2,5 миллиона человек: 1,5 миллиона приходится на самозанятых водителей, оставшееся число – на тех, кто сотрудничает с таксопарками. При этом среди самозанятых разрешение есть лишь у 21 тысячи водителей, а среди работающих в таксопарках – у 600 тысяч человек. В результате у почти четверти таксистов есть необходимые для работы документы.

Как уточняет издание, сложности с получением бумаг связаны с индивидуальными требованиями к таксистам и их машинам в каждом отдельном регионе. Кроме того, получению документов самозанятыми мешает отсутствие инфраструктуры для выполнения определенных требований закона, например получение путевого листа с отметками и медицинском и техническом осмотрах.

До 1 марта следующего года столичные таксисты на сайте Мосгортранса могут добровольно пройти тест на знание правил работы. В дальнейшем экзамен станет обязательным. Водителям нужно знать правила перевозки пассажиров и багажа, расположение объектов культурного наследия и других значимых объектов, а также помнить про порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

