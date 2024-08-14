Депутат Хамзаев предложил аннулировать регистрацию за езду на шумном авто

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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил дать право полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию авто за слишком шумную езду. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, чаще всего жалобы на громкие автомобили поступают от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Махачкалы и ряда других крупных городов.

Не так давно именно Петербург стал первым регионом, где местная полиция создала и выполнила на практике рабочий механизм, который позволяет наказывать водителей громких автомобилей.

Речь идет о транспорте, владельцы которого сделали модификацию, чтобы работающий двигатель издавал громкий рев. Это же касается и слишком громких мотоциклов. За такое нарушение водители рискуют потерять регистрацию, либо лишиться прав.

