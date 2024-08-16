В России предложили ввести скидку в 50% на штраф за неоплату парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести скидку в размере 50% при уплате штрафа за неоплату парковки. Документ был опубликован в думской базе данных.

Проект подразумевает внесение изменений в первую часть статьи 32.2 КоАП РФ, которая предусматривает 20-дневный льготный период для уплаты соответствующего штрафа.

Депутаты пояснили, что подобные штрафы являются одними из самых массовых и социально значимых из числа тех, к которым применяется скидка в 50% при условии оплаты в краткие сроки.

Широкое распространение штрафа за неуплату парковки связано с малым промежутком времени, который дается на ее оплату. Многие водители попросту не успевают оплатить счет в отвведенные на это 5 минут. Парламентарии подчеркнули, что на это могут быть различные причины, в том числе технические.

Также, по мнению депутатов, массовому характеру назначения штрафов способствует и высокий уровень автоматизации отслеживания нарушений, а также применение автоматических средств фото- и видеофиксации.

"К ответственности за данное правонарушение граждане привлекаются даже в случае просрочки оплаты всего на 1 секунду, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика. Кроме того, иногда бывает затруднена видимость соответствующих дорожных знаков и (или) разметки, обозначающих платные парковочные места", – указали авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

В отзыве правительства на документ указано, что данный проект нуждается в существенной доработке. В кабмине подчеркнули, что пояснительная записка не содержит определенных статистических данных. Речь идет о количестве и размерах накладываемых штрафов, а также о сумме уплаченных добровольно и взысканных в принудительном порядке штрафов. Также авторы проекта не привели количество повторно совершенных правонарушений.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил дать право полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию авто за слишком шумную езду. Он отметил, что чаще всего жалобы на громкие автомобили поступают от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Махачкалы и ряда других крупных городов.