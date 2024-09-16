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16 сентября, 13:41

Город

В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Припарковать автомобиль в центре Москвы можно будет за 0 рублей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Это станет возможным благодаря динамическому тарифу на парковку, запущенному в рамках пилотного проекта. Теперь стоимость стоянки будет изменяться в зависимости от загруженности участка, добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее занятости тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании", – добавил вице-мэр.

Если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной. Но как только места начнут освобождаться, то цена станет снижаться, вплоть до 0 рублей. Пилотный проект проводится до конца сентября на улице Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно на сайте. Для остальных водителей стоимость парковки будет оставаться стандартной.

Ранее в ГД РФ предложили Сергею Собянину ввести бесплатную парковку в спальных районах Москвы в период с 23:00 до 07:00. Депутат Дмитрий Гусев объяснил, что из-за ввода платных стоянок в таких районах столицы по ночам парковки стоят пустыми. Введение бесплатного режима, по его задумке, обеспечило бы оптимизацию дорожного движения.

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