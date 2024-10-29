Схема движения изменится на двух улицах в центре Москвы с 1 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения на участках улиц Красина и Гашека в центре Москвы изменится с 1 ноября. Об этом предупредили в пресс-службе Дептранса.

Сейчас по маршруту от Тишинской площади на этих участках водителям приходится объезжать больше одного километра вместо 150 метров. Чтобы добраться к дому 21 со стороны Тишинской площади, нужно проехать через улицы Васильевскую, 2-ю Брестскую и Гашека.

Для изменения ситуации и сохранения безопасных условий сотрудники транспортного ведомства поменяют схему движения на двустороннюю. Благодаря этому вместо двух полос в одну сторону появится полоса в сторону улицы Гашека и еще одна полоса – в сторону Тишинской площади. При этом поворотная полоса в районе Васильевской улицы сохранится.

Кроме того, от улицы Красина до 2-й Брестской движение также станет двусторонним. Как пояснили в департаменте, это позволит повысить связность Пресненского района и сократить перепробеги для местных жителей при выезде на Садовое кольцо. В связи с нововведением специалисты Дептранса призвали учитывать изменения при планировании поездок и обращать внимание на дорожные знаки.



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Между тем в День народного единства, 4 ноября, на всех улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно. 3 ноября в городе будет действовать воскресный режим: парковка будет платной только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме во все дни.

В свою очередь, движение на Нагатинской набережной будет перекрыто до 30 сентября 2025 года. Для машин будут закрыты от одной до трех полос в зависимости от даты. Ограничения также коснутся местного проезда в районе дома 6, корпуса 1 по Нагатинской набережной.