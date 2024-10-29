Собянин: парковка на улицах Москвы 4 ноября будет бесплатной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В День народного единства, 4 ноября, на всех улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



3 ноября в городе будет действовать воскресный режим: парковка будет платной только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме во все дни.

Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства будет приурочена ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. Организаторы проведут акцию под девизом "Россия объединяет".

В эти дни музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в формате офлайн и онлайн. Для россиян будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.