Акция "Ночь искусств" пройдет во всех регионах России 3 и 4 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 3 и 4 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства, сообщается на сайте мероприятия.

Организаторы проведут акцию под девизом "Россия объединяет". В эти дни музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в формате офлайн и онлайн. Для россиян будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.

Между тем 19 октября, в субботу, на ВДНХ гости и жители Москвы отметят 90-летие со дня рождения писателя-фантаста Кира Булычева. Празднование начнется с квиза "Тайна третьей планеты и другие фантастические истории", затем посетители смогут послушать лекции "Поиски жизни и разума во Вселенной" и "Флора и фауна в произведениях Кира Булычева с точки зрения антрополога и биолога". Мероприятия пройдут в центре "Космонавтика и авиация" (павильон № 34).