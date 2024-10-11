Выставка "Железнодорожная модель" откроется на ВДНХ 21 октября

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Выставка "Железнодорожная модель", посвященная 50-летию Байкало-Амурской магистрали, откроется на территории Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ 21 октября. Она будет работать до 4 ноября, сообщила пресс-служба учреждения на сайте.

На площади, превышающей 200 квадратных метров, будет сделан один из крупнейших в стране действующих железнодорожных макетов. Ядром выставки станет показ более чем 300 авторских работ и образцов мелкосерийных партий моделей различных масштабов, уточнила пресс-служба.

Гости смогут увидеть в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и "модельному времени", скоростные поезда и грузовые составы с паровозами. Особенностью экспозиции станет возможность не только наблюдать за миниатюрными поездами, но и попробовать себя в роли машиниста локомотива на одном из тренажеров.

Ранее сообщалось, что выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" стала самой популярной за всю историю ЦВЗ "Манеж". За время работы экспозицию посетили более 357 тысяч человек. Популярностью пользовались симуляторы городского транспорта, мультимедийный поезд, в котором можно было проехать по высокоскоростной магистрали, а также зона "Путь пассажира" в формате "было – стало".