Более 357 тыс человек посетили выставку "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" стала самой популярной за всю историю Центрального выставочного зала "Манеж". Она стала частью главного летнего форума-фестиваля. Посетителями выставки стали более 357 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Популярностью пользовались симуляторы городского транспорта, мультимедийный поезд, в котором можно было проехать по высокоскоростной магистрали, а также зона "Путь пассажира" в формате "было – стало".

"К 2030 году городской транспорт столицы будет направленно подстраиваться под конкретного человека с учетом его потребностей. Это задача, которую поставил Сергей Собянин", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Главной новинкой экспозиции стал макет головного вагона российского высокоскоростного поезда "Белый кречет". Его представили на площадке 30 августа. Там также заключили договор на поставку 41 поезда для первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Во внутренней части экспозиции гости могли увидеть мультимедийную версию поезда. На нем можно было совершить виртуальное путешествие.

Кроме того, посетителей приглашали посмотреть образцы железнодорожного и наземного городского транспорта – "Иволгу 4.0", "Москву-2024" и обновленный электробус "КамАЗ".

Более того, на выставке представили новинки и транспортные разработки, а также рассказали об обновлении подвижного состава, развитии инфраструктуры электротранспорта и реализации проекта Центрального транспортного узла, который сможет связать 11 регионов.

Вместе с тем более 21 тысячам гостей удалось попробовать себя в качестве машиниста поезда, водителя электробуса и капитана речного электросудна. Посетители также побывали и на площадке автозавода "Москвич", где собрали свыше 1,1 тысячи автомобилей и представили модельный ряд бренда.

В рамках выставки прошло 250 лекций урбанистов, экологов, транспортных экспертов, артистов, спортсменов и писателей. Для гостей организовали 27 экскурсий в электродепо "Аминьевское" и "Нижегородское", домах для электробусов "Митино" и "Красная Пахра".

Важной частью выставки стал семейный досуговый центр, который посетили 25 тысяч детей. Им рассказали о московском транспорте, выдали детские игровые водительские удостоверения и призы.

Помимо этого, посетители выставки "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" отправили 36 тысяч открыток.

Между тем свыше 520 тысяч человек посетили молодежную точку "Телепорт" за все время работы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На площадке молодые люди могли построить свой карьерный путь, внести вклад в будущее и определить образ современных молодежных пространств, послушать лекции и другое.

