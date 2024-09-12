Спортивная жизнь города стала одной из главных тем форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одной из главных тем форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", завершившегося 8 сентября, стала спортивная жизнь города, а также продвижение ЗОЖ.

На площадках фестиваля москвичи не только могли ознакомиться, как будет развиваться спортивная жизнь столицы до 2030 года, но и принять участие во множестве соревнований и сами опробовать различные тренажеры.

Например, флагманская площадка форума-фестиваля в СК "Лужники" была разделена на 18 тематических зон, посвященных экстремальным видам спорта, фиджитал-спорту, паркуру, настольному теннису и многому другому.

"На площадке были представлены такие интересные активности, как панна-футбол, паркур и скейтбординг, который за последние годы стал очень популярным благодаря постоянно растущему количеству хороших площадок по всему городу. Массовые мероприятия, подобные этому фестивалю, не только демонстрируют новые спортивные направления, но и вовлекают желающих регулярно заниматься спортом, делая здоровый образ жизни доступным для всех", – рассказал член сборной России по скейтбордингу, четырехкратный чемпион РФ в дисциплине "Скейтбординг-Парк" Александр Гусев.

А переместиться из лета в зиму и покататься на лыжах и тюбингах гости фестиваля могли на площадке в "Сколкове", где работал зимний город с двусторонней горкой с искусственным покрытием. Помимо горки, на площадке установили тренажер, похожий на беговую дорожку под уклоном, на котором лыжники могли отрабатывать движения, имитируя скольжение по снегу.

"Показанная в "Сколкове" зимняя горка является совершенно особенным объектом. Прежде всего за счет своих размеров – длина горки в целом составляет 145 метров. Также эта горка оборудована уникальным специальным покрытием – пластиковой щеткой, которая абсолютно безопасна и позволяет летом кататься по нему как по снегу, а еще надежно защищена сеткой и высокими бортами", – отметил куратор площадки "Мой район" в "Сколкове" Антон Каторгин.

Кроме того, на площадке в "Сколкове" гости могли покататься на коньках на открытом катке с синтетическим льдом, попрыгать на батутах, поиграть в стритбол или панна-футбол, освоить азы паркура, а также побороть страх высоты на 12-метровом скалодроме.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" прошел в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 200 тематических площадках по всему городу москвичи могли узнать все о развитии мегаполиса: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.

Помимо экспозиций, были организованы сотни бесплатных тренировок и показательных выступлений, а также разработаны уникальные прогулочные маршруты с посещением памятников московской архитектуры и отреставрированных объектов культурного наследия.

За 39 дней работы форума его площадки посетили более 12 миллионов человек.