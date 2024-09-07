Творческие встречи со знаменитостями пройдут на форуме "Москва 2030" в выходные

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут вновь встретить известных людей на двух площадках городских электронных проектов. Регистрации для участия в мероприятиях не требуется, передает портал мэра и правительства Москвы.

В 19:00 7 сентября в парке "Ангарские пруды" все желающие смогут встретить олимпийскую чемпионку и мировую звезду фигурного катания Аделину Сотникову, а в 18:00 в парке "Фили" гости встретятся с актером Андреем Чернышовым, известным по фильму "Алла-такси" и телесериалу "Две судьбы".

8 сентября в 19:00 в парке "Ангарские пруды" состоится встреча с российским диджеем DJ Groove. Он расскажет о том, как создавался легендарный трек 1990-х годов "Счастье есть", а также другие ремиксы. Увидеться с актером Станиславом Бондаренко, известным по ролям в фильмах "Талисман любви", "Большое небо" и "Стритрейсеры" можно в парке "Фили" в 18:00.

В рамках форума в Москве продолжают работать 10 площадок электронных проектов. Горожан ждут не только в двух вышеуказанных парках, но и в Измайловском и Бабушкинском парках, ландшафтном парке "Митино", парках "Кузьминки", "Красная Пресня", музее-заповеднике "Коломенское", усадьбе Воронцово, а также на площади Юности. Подробное расписание можно посмотреть на странице.



Гости заключительных дней фестиваля "Москва 2030" также смогут увидеть дрессировку служебных собак. Мероприятие пройдет на площадке в парке "Музеон". Здесь же можно будет попробовать свои силы в серфинге и посетить различные мастер-классы.

