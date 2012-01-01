Москвичи могут полетать в аэротрубе, освоить серфинг и скалолазание на "Москве 2030"

Встать на доску для серфинга, полетать в аэротрубе или освоить скалолазание может любой желающий на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". На его площадках подготовили большую программу со спортивными развлечениями для взрослых и детей. Подробности – в нашем материале.

Уличный спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На одной из флагманских площадок форума – территории спортивного комплекса "Лужники" – подготовили целых 18 тематических зон для активного отдыха. Здесь можно освоить экстремальные виды спорта, паркур, настольный теннис и многое другое, а также позаниматься зарядкой или поучаствовать в мастер-классах в выходные дни.

Любители цифровых развлечений попробуют себя в фиджитал-спорте – сочетании реальных и виртуальных соревнований. Кроме того, возле спорткомплекса можно посоревноваться за звание лучшего танцора на ритм-симуляторе Just Dance. В экстрим- и скейт-парках разместились тренинговые и парковые зоны с батутами, поролоновой ямой и местами для тренировок на роликах, самокатах, спортивных велосипедах и скейтбордах. На других площадках можно поиграть в баскетбол, стритбол и футбол, а также поучаствовать в соревнованиях.

Помимо прочего, в "Лужниках" работает беговой центр, где каждый день проходят ежедневные групповые занятия под руководством профессиональных тренеров и мастер-классы от спортсменов.

По волнам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Необычные развлечения подготовили и в парке искусств "Музеон". Здесь все желающие могут освоить серфинг, при этом изначальных навыков для этого не нужно: испытать себя дадут даже совсем неопытным новичкам и детям. Важно лишь слушать инструктора и стараться держать баланс.

Еще одна интересная локация – аэротруба, которая стала частью арт-объекта об изучении космоса. Ощутить свободное падение на скорости 180 километров в час могут все желающие: время полета для начинающих составляет от 2,5 минуты и до 5 – для опытных спортсменов. Внутри трубы можно передвигаться вверх-вниз, крутиться вокруг себя, скользить вправо и влево, лететь на спине и голове и даже сидеть на потоке воздуха. Однако трюки смогут выполнить только опытные гости. Отмечается, что пять минут в таком тренажере заменяют 40 минут в спортзале.

А для любителей скорости в "Музеоне" установили трассу для электрокартинга. Ее протяженность составляет 180 метров, а зайти можно на несколько кругов.

Телепорт в зиму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переместиться из жаркого лета в прохладу можно на территории инновационного центра "Сколково". Здесь для гостей форума создали целый зимний город с горками, трассами для тюбинга, лыж и сноубордов. А его центральным объектом стала 145-метровая двусторонняя горка с искусственным покрытием.

Кроме того, взрослые и дети могут отработать броски шайбы и научиться азам хоккейного мастерства. А в выходные зрители смогут понаблюдать за ходом товарищеских матчей.

Кроме того, в "Сколкове" работает скалодром с шестью трассами разных уровней сложности, поэтому покорить вершину смогут как новички, так и опытные участники. На месте всем гостям проводят инструктаж по технике безопасности, а за безопасностью на щитах следят тренеры-инструкторы.

Все площадки фестиваля будут открыты до 8 сентября.