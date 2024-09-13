Более 520 тыс человек посетили площадку "Телепорт" в рамках "Москвы 2030"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 520 тысяч человек посетили молодежную точку "Телепорт" за все время работы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадка "Телепорт" стала местом притяжения молодежи, отметила председатель московского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. В этом пространстве молодые люди могли построить свой карьерный путь, внести вклад в будущее и определить образ современных молодежных пространств, послушать лекции и другое. Драгунова выразила уверенность, что полученные знания помогут им в дальнейшем.

Пространство молодежной точки объединяло технологии и экологичность. Всего на площадке провели более 650 мероприятий, организованных по таким направлениям, как урбанистика, творчество, карьера, спорт и компетенции. Каждый желающий мог спроектировать свое будущее, познакомиться с перспективными специальностями, а также установить рекорды.

В хабе "Профессии будущего" посетители проходили карьерные консультации. Там же гости участвовали в интерактивном тестировании по IT-профессиям.

Посетители форума-фестиваля также поговорили о важном с героями РФ. Спикеры поделились своим опытом и ответили на вопросы. Всего на встречах побывали свыше 1,5 тысячи человек.

В вечернее время больше шести тысяч москвичей и гостей столицы могли посмотреть российские фильмы под открытым небом. Особой популярностью пользовалось патриотическое кино.

Кроме того, на молодежной точке уделили внимание вкладу в развитие творчества. В арт-кластере пространства молодые художники создали 45 муралов, а на открытой сцене выступили 170 артистов.

Также свыше 100 тысяч человек поучаствовали в построении молодежных пространств будущего. Для этого они оставляли идеи в специальном "Облаке смыслов", а искусственный интеллект генерировал их в образ молодежного пространства будущего.

Ранее сообщалось, что порядка 590 тысяч гостей посетили площадку "Цифровые технологии Москвы", арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" и интерактивное пространство "МетаВДНХ" за все время работы форума "Москва 2030". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко указал, что именно москвичи решают, каким будет город. Для их удобства и комфорта Москва создает новые и развивает существующие цифровые проекты.