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18 октября, 10:19

Город

Праздник в честь 90-летия Кира Булычева пройдет на ВДНХ в субботу

Фото: кадр из из мультфильма "Тайна третьей планеты"; режиссер – Роман Качанов; производство – "Союзмультфильм"

В субботу, 19 октября, на ВДНХ гости и жители Москвы отметят 90-летие со дня рождения писателя-фантаста Кира Булычева. Для взрослых и детей будут организованы квиз по фантастическим произведениям и познавательные лекции. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Празднование начнется в 13:00 с квиза "Тайна третьей планеты и другие фантастические истории". Игра будет интересна всем, кто уже знаком с творчеством Булычева. Так, участники вспомнят, что такое миелофон, как спастись от космических пиратов, какое любимое блюдо у поющего кустика и можно ли переместиться из дома в школу одним махом.

В 16:00 для всех желающих пройдет лекция астронома Владимира Сурдина "Поиски жизни и разума во Вселенной". Ученый поделится информацией о признаках возможной жизни, обнаруженных при изучении планет Солнечной системы и космических объектов, а также о новых подходах и технологиях в поиске жизни и разума во Вселенной. Сурдин выскажет свое мнение о важности продолжения исследований космоса и поиска планет или других объектов, где могла бы существовать жизнь.

Вторая лекция "Флора и фауна в произведениях Кира Булычева с точки зрения антрополога и биолога" начнется в 18:00, ее проведут кандидат философских наук и доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии ИОН РАНХиГС Денис Сивков и врач, преподаватель биологии Лада Дубровская.

Они расскажут о фантастических существах и растениях, созданных писателем-фантастом, и о том, могли бы они существовать на нашей планете и других мирах. Посетители узнают, есть ли где-нибудь синяя трава, существуют ли зеркальные растения и могут ли жить животные с розовой шерстью.

Мероприятия пройдут в центре "Космонавтика и авиация" (павильон № 34). Посещение бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Кроме того, ВДНХ приглашает участников СВО и их семьи на бесплатные экскурсии. В период с 19 по 25 октября там пройдет акция "Музейная неделя". В ее рамках в ряде павильонов будут проводиться специально разработанные экскурсионные программы. Участникам СВО и членам их семей предоставляется возможность оформить бесплатные электронные билеты.

Выставка "Миры Майтреи" будет идти на ВДНХ до 16 февраля 2025 года

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