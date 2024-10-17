Фото: vdnh.ru

День отца пройдет на ВДНХ 20 октября, передает портал мэра и правительства Москвы.

В честь праздника подготовлена специальная акция, в рамках которой в День отца папы вместе с детьми смогут получить скидку 30% при посещении двух объектов семейного парка развлечений "Орион" – канатной дороги "Воздушный трамвай" и аттракциона "Дом страхов", а также "Городской фермы", Музея гаража особого назначения ФСО России, выставок "В далекой-далекой Галактике", "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", "Найти Бэнкси" и веревочного парка SkyTown. Для получения скидки на кассах отцы с детьми должны назвать кодовую фразу "с папой не страшно" и показать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родство.

Кроме того, в честь Дня отца организованы тематические экскурсии на площадках Музейного города ВДНХ, а также мероприятия на выставке роботов "Робостанция", в центре робототехники и инноваций "Кулибин Про" и на "Городской ферме". В павильоне "Дом российской кухни" многодетные отцы-повара проведут занятия по приготовлению блюд различных народов России.

Помимо этого, 20 октября можно будет также посетить тематические экскурсии "Мужские образы ВДНХ" об оставивших свой след в истории ВДНХ, "Космические отцы" о детях известных космонавтов, "День отца на ВДНХ: вдохновение и традиции" о том, благодаря кому произошло возрождение ВДНХ, и, наконец, "Где хороший отец, там и сын – молодец" о роли отца для подрастающего поколения.

Также в этот день пройдут различные мастер-классы: "Конструктор из детства", на котором будут собирать советский металлический конструктор, а также "Открытка для папы", "Осенняя поделка", "Игрушка для животных" и "Портреты животных".

Между тем День отца уже отметили в культурно-развлекательном центре "Остров мечты". В концертном зале "Москва" звучали поздравления в адрес мужчин от ведущих артистов российской эстрады Полины Гагариной, Дениса Майданова, Пелагеи, Хора Турецкого и многих других. Ключевым моментом стало вручение медалей "Отец солдата" мужчинам, воспитавшим героев СВО.

