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16 октября, 23:55

Общество

Всероссийский День Отца отметили в культурно-развлекательном центре "Остров мечты"

Всероссийский День Отца отметили в культурно-развлекательном центре "Остров мечты"

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Всероссийский День отца отметили в культурно-развлекательном центре "Остров мечты". В концертном зале "Москва" звучали поздравления в адрес мужчин от ведущих артистов российской эстрады: Полины Гагариной, Дениса Майданова, Пелагеи, Хора Турецкого и многих других.

Ключевым моментом стало вручение медалей "Отец солдата" мужчинам, воспитавшим героев СВО. Празднование Дня отца в "Острове мечты" продлится пять дней и завершится 20 октября масштабным концертом. Кроме того, в южном ландшафтном парке комплекса пройдет акция "Отцовский Парк". Там высадят 100 кленов, которые станут основой первой в России Аллеи Отцов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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