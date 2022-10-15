Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом

Фото: instagram.com (Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/medwed33

Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил о рождении своего первого ребенка. Об этом он написал в персональном аккаунте в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

26-летний спортсмен стал отцом дочери.

"Добро пожаловать в мир, девочка", – написал теннисист.

Даниил Медведев известен как победитель US Open (в 2021 году) и Australian Open (2021 и 2022 годы). Кроме того, в составе сборной России становился обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

В июне Медведев поднимался на вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, набрав 7 950 после выхода в финал Roland Garros. Первой ракеткой мира он ранее считался с 28 февраля по 21 марта текущего года.

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