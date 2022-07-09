Москвичка Елена Рыбакина одержала победу в финале Уимблдона

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Казахстанская теннисистка, уроженка Москвы Елена Рыбакина одержала победу над тунисской спортсменкой Онс Жабер в финале Уимблдона.

Решающая встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной. Матч продлился 1 час 47 минут. Для 23-летней спортсменки он стал первым финалом турнира Большого шлема в карьере.

С победой в финале Уимблдона Рыбакину поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" – написал он в Twitter.

Елена Рыбакина является выступает за Казахстан с 2018 года. Ранее она представляла Россию.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки мира. Уточняется, что после выхода в финал Roland Garros россиянин набрал 7 950 баллов, что позволило ему переместиться на первую строчку рейтинга, которую до этого он занимал в период с 28 февраля по 21 марта текущего года.