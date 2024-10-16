Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин объявил о решении сделать программу реновации жилого фонда постоянной. Такое заявление мэр Москвы сделал во время своего выступления на Форуме инновационных финансовых технологий, который проходит на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Мы приняли сейчас решение оставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой, для того чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся, и наши граждане, наши жители жили в комфортном современном жилье", – заявил градоначальник.

Кроме того, мэр сообщил, что программа реновации выйдет на самоокупаемость к 2032 году, а в дальнейшем весь проект будет сбалансирован так, что расходы бюджета будут возвращены благодаря продаже дополнительного жилья, которое возводится в рамках данной программы.

Собянин также напомнил, что все социальные, культурные и общественные объекты строятся за счет бюджетных ресурсов.

С начала реализации программы реновации свыше 61 тысячи семей, которые жили в более чем тысяче старых домов, переехали в новые квартиры. Новостройки были возведены на территории всех административных округов Москвы.

Улучшенная отделка новых квартир выполняется в соответствии с единым стандартом, который был утвержден городским правительством. После переезда жителей старые дома сносятся. Затем на их месте возводят новостройки по программе реновации.

