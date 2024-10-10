Около 6,9 тыс жителей ВАО начали переселяться по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С июля по сентябрь этого года почти 6,9 тысячи жителей ВАО начали переселяться по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Гаман отметил, что в третьем квартале 2024 года письма с предложениями равнозначных квартир получили 6,9 тысячи горожан в районах Гольяново, Новогиреево, Восточный, Измайлово, Богородское, Северное Измайлово, Ивановское и Перово. Москвичи начали переезд из 40 старых домов в девять ЖК, а также другие ранее переданные под заселение новостройки.

На данный момент с выбором жилья определились порядка 5,4 тысячи граждан – около 80% от общего числа жильцов, начавших переезд в третьем квартале. Из них больше 3,5 тысячи заключили договоры со столицей на новые квартиры, добавил он. Еще 1,9 тысячи жителей уже оформляют необходимые документы, остальные осматривают предложенное для переезда жилье.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Северном Измайлове расселение затронуло 38 домов, в Измайлове – 34 здания, в Перове – 20. Всего на востоке города расселят 1 062 дома. В настоящий момент продолжают переселяться или уже заехали в новое жилье жители 180 старых домов, добавил он.

Ранее сообщалось, что в СЗАО в стадии строительства находятся 20 домов по реновации. Еще для 11 ЖК готовится проектная документация. В общей сложности в округе проектируют и строят 31 новостройку. Это более 642 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.