Порядка 900 жителей района Фили-Давыдково переедут в новостройки по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 900 жителей столичного района Фили-Давыдково переедут в новые дома, построенные по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Москвичам предложили современные квартиры в двух новых ЖК по адресам улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1. Программа в Филях-Давыдкове реализуется с 2018 года. Всего в районе новое жилье получат свыше 21 тысячи жителей 119 старых домов, рассказал Ефимов.

Рядом с новыми домами благоустроили территорию, сделали детские и спортивные площадки. По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в сентябре горожане начали переезжать в два ЖК на улице Олеко Дундича, в которых в общей сложности 445 квартир. В пешей доступности от новостроек находится станция метро "Филевский парк" и объекты социально-бытовой инфраструктуры. Всего на западе города в этом году под заселение по программе реновации передано семь новых домов, уточнил он.

В жилом корпусе по адресу улица Олеко Дундича, дом 31, корпус 1 работает центр информирования по переселению граждан. Там можно получить консультации по вопросам переезда.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в конце сентября семьи из пяти старых домов на улицах Герасима Курина и Пивченкова начали переселяться. Предложения равнозначных квартир получили 413 жителей домов по адресу улица Герасима Курина, дом 12, корпуса 1 и 2. Также с 30 сентября осматривать новое жилье начали 470 жителей домов по адресам улица Герасима Курина, дом 12, корпус 3, а также домов 2 и 4 на улице Пивченкова.

Ранее Сергей Собянин заявил, что с начала этого года в столице по программе реновации в эксплуатацию ввели 23 новостройки. Город передал под заселение 44 ЖК. В общей сложности переселение коснулось более 176 тысяч горожан, которые уже получили новое жилье или находятся в процессе переезда.

Только за минувшее лето по программе реновации сдали 14 новостроек. Суммарно они рассчитаны на 3,3 тысячи квартир. Новое дома появились в 11 районах шести столичных округов.