14 новостроек по программе реновации были возведены летом 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Этим летом по программе реновации было сдано 14 новостроек, которые суммарно рассчитаны на 3,3 тысячи квартир. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что новые дома располагаются в 11 районах в шести округах Москвы. По четыре из них находятся в СВАО и ВАО, еще по два – в ЮВАО и ЗАО, по одному – в САО и ЮАО. Жильцы переедут в новые квартиры, в которых предусмотрена улучшенная отделка, выполненная по стандартам программы реновации.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что после передачи новых домов под заселение примерно 6,7 тысячи жителей столицы из 40 старых домов смогут заключить договоры на новые квартиры.

"К переселению приступят около 2,1 тысячи жителей на востоке столицы, 1,4 тысячи человек – на северо-востоке, 1,2 тысячи – на юго-востоке и одна тысяча – на западе Москвы. Еще около тысячи правообладателей нового жилья появится на юге и севере", – подчеркнул Гаман.

За строительством в столице всех новостроек по программе реновации следит Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, этим летом комитет выдал 14 разрешений на введение в эксплуатацию жилых домов, построенных в рамках программы реновации.

"Их общая площадь составила порядка 350 тысяч квадратных метров. На протяжении производственного цикла на площадках инспекторы проводили выездные проверки, в ходе которых оценивали качество работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации. Теперь дома доступны для переселения", ؘ–заключил Слободчиков.

Ранее в районе Перово завершилось расселение 12 домов по программе реновации. Около двух тысяч жителей 12 расселенных домов получили новые квартиры в 7 современных комплексах. Они стали правообладателями жилья в домах на улицах Металлургов, Плеханова, 2-й Владимирской, Новогиреевской и на Зеленом проспекте.