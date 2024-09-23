Два корпуса построены в Крюкове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленограде сданы два корпуса, возведенные по программе реновации. Здания расположены на Заводской улице (дом 14, корпуса 1 и 2) в районе Крюково. Об этом рассказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров, возведенных в благоустроенном районе с хорошо развитой инфраструктурой", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Слободчиков рассказал, что в каждой из 477 квартир была выполнена чистовая отделка, смонтированы инженерные системы и освещение, установлены сантехника и электрические плиты. На всех этапах строительства зданий эксперты комитета проводили выездные проверки – всего их было проведено 24.

По его словам, сотрудники подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ, конструкций и материалов и подтвердили соответствие домов требованиям проектной документации.

Рядом с новостройками и внутри них создана безбарьерная среда – входы в корпуса находятся на уровне земли, в тамбурах сделаны низкие пороги. Для маломобильных граждан в домах построены три однокомнатные и три двухкомнатные квартиры.

Во внешней отделке домов использована система вентилируемого фасада, на котором расположены корзины для кондиционеров. В корпусах установлены 18 лифтов грузоподъемностью 400, 630 и тысяча килограммов.

Прилегающая территория также была благоустроена – на ней проложены проезды и тротуары, обустроены спортивная и две детские площадки, а также уголок для отдыха. Помимо прочего, рядом с домами были разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, а также установлены малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что по программе реновации рядом со станцией метро "Народное Ополчение" возводят двухсекционный дом. Его общая площадь составит 21,2 тысячи "квадратов". Новостройка разместится на земельном участке 22а на улице Демьяна Бедного.

Еще один дом по программе реновации появится в столичном районе Зюзино. Для строительства выпущен градостроительный план участка площадью 0,64 гектара по адресу Нахимовский проспект, земельный участок № 17/2.