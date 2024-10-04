Более 600 человек переедут в новостройку по программе реновации в Пресненском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройка, предназначенная для переселения москвичей по программе реновации, готова к заселению по адресу Пресненский Вал, дом 19. В нее переедут более 600 жителей, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, жители четырех старых домов в Пресненском районе начали переселяться с сентября. Они получили квартиры с улучшенной отделкой. При этом в общей сложности в данном районе должны переехать около 8 тысяч жителей из 53 старых домов, отметил Ефимов.

На первом этаже нового дома для удобства жителей было решено расположить Центр информирования по переселению, в котором участники программы могут получить бесплатную помощь на всех этапах переезда. Подразумевается, что в дальнейшем на первом нежилом этаже новостройки будут открыты магазины, аптеки, салоны красоты и прочие объекты социальной инфраструктуры.

"Департамент городского имущества направил письма с предложениями новых квартир 625 жителям Пресненского района. Переселение будет проходить поэтапно. Так, 23 сентября жители старой пятиэтажки по адресу улица Подвойского, дом 14, уже приступили к осмотру нового жилья. С 30 сентября предложенные квартиры начали осматривать семьи, проживающие на улице Литвина-Седого, доме 10, а в октябре – жильцы пятиэтажек на улице Подвойского, доме 16, и в Стрельбищенском переулке, доме 19А", – высказался, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

При этом москвичи могут воспользоваться бесплатным сервисом "Помощь при переезде". Город предоставит для них грузчиков и машину, которые помогут горожанам перевезти вещи со старого жилья в новое.

Новостройка, в которую уже начали переезжать горожане, стала второй из тех, что были переданы под заселение в Пресненском районе. В общей сложности в процессе переселения там находятся жители 24 домов, 21 из них полностью расселен, обратил внимание министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2024 года в Москве по программе реновации в эксплуатацию были введены 23 новостройки. Также город передал под заселение 44 жилых комплекса.

В общей сложности переселение по программе коснулось более 176 тысяч москвичей, которые уже получили новые квартиры или находятся в процессе переезда.