Собянин: более 176 тыс москвичей получили современное жилье по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2024 года в Москве по программе реновации в эксплуатацию были введены 23 новостройки. Также город передал под заселение 44 жилых комплекса, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в общей сложности переселение по программе коснулось более 176 тысяч москвичей, которые уже получили новые квартиры или находятся в процессе переезда. За это время в эксплуатацию также ввели 327 домов. На данный момент специалисты проектируют и возводят еще 464 здания. Для каждого из них архитекторы учитывают окружающую застройку и исторические особенности района.

Собянин подчеркнул, что город уделяет большое внимание благоустройству рядом с новыми жилыми комплексами. Так, с начала года было возведено свыше 500 детских садов, 350 спортивных площадок и более 280 зон отдыха.

Только за лето 2024 года по программе реновации было сдано 14 новостроек, которые суммарно рассчитаны на 3,3 тысячи квартир. Новые дома построили в 11 районах в шести округах Москвы. По четыре из них находятся в СВАО и ВАО, еще по два – в ЮВАО и ЗАО, по одному – в САО и ЮАО.