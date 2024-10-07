Москвичи выбрали самые красивые дома в стиле модерн, починенные в 2023 году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали самые красивые доходные дома Москвы в стиле модерн, которые были отремонтированы в 2023 году. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на итоги опроса, в котором приняли участие более 286 тысяч человек.

Москвичи могли выбрать 3 из 7 домов, чей возраст превышает сотню лет. Все они расположены в центре столицы. Победителем с 25% стал шестиэтажный дом № 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке, построенный в 1912 году по проекту Петра Харко. Его фасад отличают русты, выступающие эркеры с декоративной штукатуркой и лепниной, а также вертикальный витраж с аттиком.

Чуть меньше, 24%, отдали за здание № 16с4 на Новой Басманной улице. Этот доходный дом выстроили в 1914 году по заказу купца Ивана Прове по проекту Бориса Великовского. Стены дома украшены нишами, эркерами, а также скульптурами атлантов.

22% набрала четырехэтажка № 45/1с3 по Пречистенской набережной, возведенная в 1917 году по задумке архитектора Василия Мясникова. Его, в свою очередь, выделяют два ризалита с витражными окнами.

Ранее в рамках обновления жилого фонда в столице был анонсирован капремонт 19 домов, в которых находятся аптеки. В одном из них работы уже начались – это 9-этажный дом на Большой Академической улице в Москве, выстроенный в 1967 году по типовому проекту.

