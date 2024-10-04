Дом-книжка на Новом Арбате будет реконструирован

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дом-книжка на Новом Арбате, где в советское время находился секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), был признан аварийным. В связи с этим здание реконструируют, сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

На время проведения работ все структуры, которые размещались в нем, планируется перевести в другие офисы. Для проведения реконструкции здания город намерен привлечь частного инвестора, передает портал мэра и правительства столицы.

При этом цена ремонта здания, которое было возведено в 60-70-х годах прошлого века, превысила бы затраты, которые потребуются на новое строительство.

Планируется, что после завершения реконструкции площадь комплекса расширится до 600 тысяч квадратных метров. В здании будут созданы образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.

Между тем в Москве утвержден проект нового городского центра развития. По нему архитекторы и проектировщики реорганизуют территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговом и Хорошёвском.

