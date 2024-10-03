Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвержден проект нового городского центра развития. По нему архитекторы и проектировщики реорганизуют территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговом и Хорошевском, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках проекта на месте устаревших производственных, коммунальных и складских объектов будут возведены современные кварталы. Как пояснил мэр, благодаря этому в городе создадут еще 27,6 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 16,3 тысячи человек.

Специалисты реализуют концепцию "15-минутного города", которая ставит на первое место пешеходную доступность, добавил градоначальник. Кроме того, помимо жилья, там возведут по программе реновации школы на 2 800 учеников, детские сады на 750 детей, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и другие общественно-деловые и социальные объекты.

При этом большую часть пространств создадут по программе комплексного развития территорий. Еще в планах также строительство и реконструкция улично-дорожной сети, благоустройство близлежащих территорий, создание пешеходных зон и велодорожек, заключил Собянин.

Проект планировки территории (ПТТ) площадью 282,6 гектара был также утвержден в районах Можайском и Очаково-Матвеевское. На данный момент на участке находятся склады, административно-деловые и производственные объекты.

На их месте предлагается создать многофункциональное пространство. За счет частных инвестиций построят жилье общей площадью более одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч "квадратов". Также планируется построить образовательные учреждения вместимостью свыше 2,2 тысячи мест.