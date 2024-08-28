Москва выделила землю для реализации 230 масштабных инвестпроектов с 2022 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва заключила с застройщиками договоры аренды земельных участков для реализации 230 масштабных инвестиционных проектов в период с 2022 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это способствует не только развитию инфраструктуры столицы, но и помогает создавать новые рабочие места. Общая площадь всех земельных участков составляет около 538 гектаров.

"На выделенных территориях возводят производственные предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие важные объекты", – отметил вице-мэр.

Для строительства соцобъектов инвесторам и застройщикам предоставили 53 участка, общая площадь которых составила около 66,5 гектара, для возведения коммерческой недвижимости – 43 участка площадью 57,5 гектара, а под спортивные комплексы – 33 участка площадью 93,3 гектара.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала текущего года было заключено 16 договоров для возведения социальных объектов, еще 14 – для строительства коммерческой недвижимости, а благодаря 7 появятся спорткомплексы.

Кроме того, в 2016 году для предпринимателей, которые возводят важные для города объекты, начали действовать особые условия, благодаря которым они могут получить земельные участки для их строительства без проведения торгов.

Между тем город уже предоставил пяти инвесторам землю по ставке один рубль в год для возведения предприятий в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское на западе столицы. Инвесторы построят предприятия автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности.

В Ново-Переделкине на участке 2,5 гектара появится вторая очередь предприятия, изготавливающего мясные и мясорастительные консервы. В Очаково-Матвеевском на участке площадью 1,1 гектара построят производство готовых блюд.