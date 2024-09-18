Проект планировки территории утвержден в районах Можайском и Очаково-Матвеевское

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В Москве утвердили проект планировки территории (ПТТ) площадью 282,6 гектара в районах Можайском и Очаково-Матвеевское. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент на участке находятся склады, административно-деловые и производственные объекты. На их месте предлагается создать многофункциональное пространство, рассказал вице-мэр.

По словам Ефимова, за счет частных инвестиций построят жилье общей площадью более одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч "квадратов". Также планируется построить образовательные учреждения вместимостью свыше 2,2 тысячи мест. В результате реализации проекта появится 14 тысяч рабочих мест, уточнил заммэра.

Более того, ППТ предполагает расширение сети наземного городского транспорта, связанного со станциями "Давыдково" и "Аминьевская" БКЛ столичного метро, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В границах новых кварталов создадут велосипедные прогулочные маршруты, которые будут отделены от автомобильных и пешеходных потоков. Территорию интегрируют с ключевыми магистралями, проходящими в ЗАО, а также с остальными частями Москвы – проспектом Генерала Дорохова, Северо-Западной хордой и Аминьевским шоссе, уточнила она.

В свою очередь, первый замдиректора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков указал, что после анализа существующего положения территории удалось достичь в проекте баланса между жилыми и нежилыми объектами. Сеть инженерных коммуникаций запроектирована с потенциалом для строительства объектов в новых кварталах. Для комфорта москвичей предусмотрены пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, которые свяжут территорию с "Долиной реки Сетунь" и станцией метро "Давыдково" БКЛ, объяснил Дедков.

Ранее сообщалось, что на Ходынском бульваре появится деловой комплекс с амфитеатром на прилегающей территории. Общая площадь объекта составит 111,6 тысячи "квадратов". После окончания строительства в комплексе смогут работать порядка 8,5 тысячи человек. Завершение всех работ запланировано на 2027 год.