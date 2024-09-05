Москва назначила 20 операторов для реализации проектов комплексного развития с начала года

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С начала этого года город назначил 20 операторов для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На участках площадью около 138 гектаров операторы комплексного развития территорий построят 2,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений составит более 726 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти девять миллиардов рублей. В итоге будет создано 29,2 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Сроки реализации проектов зависят от объемов строительства и составляют от четырех до 11 лет. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территориях построят шесть образовательных объектов, два спортивных комплекса и гостиницу на тысячу номеров. Всего на участках будет возведено жилье общей площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров. Кроме того, будут созданы производства и общественно-деловая недвижимость.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в Москве с начала года утверждены 30 решений о КРТ. Решения касаются редевелопмента бывших промзон и незастроенных территорий. На их месте построят современные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами и другими коммерческими объектами.