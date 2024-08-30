Социальные учреждения Москвы за полгода получили более 60 объектов недвижимости

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные социальные учреждения за полгода получили 63 объекта недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Столица регулярно выделяет недвижимость для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и других", – подчеркнул он.

Общая площадь помещений и зданий составила более 190,9 тысячи квадратных метров. Недвижимость переходит организациям в оперативное управление, что позволяет оснащать их нужным оборудованием, делать ремонт и оказывать различные услуги для населения.

"Недвижимость для работы социальных организаций передана во всех административных округах столицы. Среди них есть как помещения в жилых домах, так и отдельно стоящие здания", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, комнаты в Строгине передали центру московского долголетия, а два здания в Коммунарке получили две столичные школы. Большая часть из таких помещений находится в ТиНАО – 10 объектов общей площадью свыше 79 тысяч "квадратов". Все они, по словам Гамана, предоставлены для образовательных организаций. По 8 объектов недвижимости приходится на СВАО и ВАО.

С 2022 года столичные власти в рамках 230 масштабных инвестиционных проектов заключили договоры аренды на участки общей площадью около 538 гектаров. Это способствует не только развитию инфраструктуры города, но и создает новые рабочие места для горожан.

