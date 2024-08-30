30 августа, 15:42Город
Социальные учреждения Москвы за полгода получили более 60 объектов недвижимости
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Столичные социальные учреждения за полгода получили 63 объекта недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Столица регулярно выделяет недвижимость для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и других", – подчеркнул он.
Общая площадь помещений и зданий составила более 190,9 тысячи квадратных метров. Недвижимость переходит организациям в оперативное управление, что позволяет оснащать их нужным оборудованием, делать ремонт и оказывать различные услуги для населения.
"Недвижимость для работы социальных организаций передана во всех административных округах столицы. Среди них есть как помещения в жилых домах, так и отдельно стоящие здания", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Так, комнаты в Строгине передали центру московского долголетия, а два здания в Коммунарке получили две столичные школы. Большая часть из таких помещений находится в ТиНАО – 10 объектов общей площадью свыше 79 тысяч "квадратов". Все они, по словам Гамана, предоставлены для образовательных организаций. По 8 объектов недвижимости приходится на СВАО и ВАО.
С 2022 года столичные власти в рамках 230 масштабных инвестиционных проектов заключили договоры аренды на участки общей площадью около 538 гектаров. Это способствует не только развитию инфраструктуры города, но и создает новые рабочие места для горожан.
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